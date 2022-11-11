В следующем раунде Кубка лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Бернли".

В четверг, 10 ноября, "Манчестер Юнайтед" встречался с "Астон Виллой" в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:2 в пользу "красных дьяволов".

На 48-й минуте счет открыл нападающий гостей Олли Уоткинс. Через минуту ответный мяч забил форвард "МЮ" Антони Марсьяль. На 61-й минуте португальский защитник "Юнайтед" Диогу Дало забил в свои ворота.

Через шесть минут благодаря усилиям Маркуса Рашфорда "красные дьяволы" восстановили равновесие в счёте. Вперед подопечные Эрика тен Хага вышли на 78-й минуте, отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Окончательный счет на 91-й минуте установил Скотт Мактоминей.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 4:2

Голы: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 - Уоткинс, 48, Далот, 61 (в собственные ворота)

"Манчестер Юнайтед": Дубравка, Далот, Линделеф (Мартинес 87), Магвайр, Маласия, Мактоминей, Фред (Эриксен 62), Рашфорд (Каземиро 82), Фернандеш, ван де Бек (Эланга 62), Марсьяль (Гарначо 62)

Астон Вилла: Ольсен, Янг (Кэш 74), Конса (Мингс 59), Чамберс, Аугустинссон (Динь 80), Луиз, Макгинн, Камара, Рэмзи (Бейли 59), Ингс (Буэндиа 59), Уоткинс

Предупреждения: Мактоминей 40, Магвайр 43, Фернандеш 52 – Луиз 52, Янг 54, Бейли 90+4

Обзор матча:

Таким образом, "МЮ" вышел в 1/8 финала Кубка лиги и согласно результатам жеребьевки сыграет против "Бернли".

Все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

"Вулверхэмптон" - "Джиллингем"

"Саутгемптон" - "Линкольн Сити"

"Блэкберн" - "Ноттингем Форест"

"Ньюкасл Юнайтед" - "Борнмут"

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли"

"МК Донс" - "Лестер Сити"

"Чарльтон Атлетик" - "Брайтон"

Матчи 1/8 финала начнутся 19 декабря.

Напомним, действующим победителем Кубка лиги является "Ливерпуль", который в финальном матче прошлого сезона одержал победу над "Челси" в серии послематчевых пенальти.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке лиги является также "Ливерпуль", который выигрывал этот турнир девять раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Сити" (восемь побед). Следом идут "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Челси", у которых в активе по пять побед.

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