Команда Александра Зинченко уступила на своем поле "Брайтону".

В среду, 9 ноября, были сыграны 8 матчей в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Первыми свои игры провели "Арсенал" и "Тоттенхэм". Обе команды сенсационно проиграли андрологам - 1:3 и 0:2 соответсвенно.

"Арсенал" на своем поле проиграл "Брайтону", который возглавляет бывший наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Счет в игре на 20-й минуте открыл форвард "канониров" Эдди Нкетиа. Через семь минут ответный гол с пенальти забил нападающий Дэнни Уэлбек. На 58-й минуте вперед "Брайтон" вывел японский полузащитник Каору Митома. Третий мяч в ворота Карла Хейна на 71-й минуте забил Тарик Лампти с передачи Билли Гилмора.

Добавим, что украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко этот матч начинал на скамейке запасных и появился на поле только 72-й минуте, когда "канониры" уже пропустили третий мяч. Помочь своей команде спастись от вылета украинцу не получилось.

"Арсенал" - "Брайтон" - 1:3

Голы: Нкетиа, 20 - Уэлбек, 27, Митома, 58, Лампти, 71

Обзор матча:

"Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57

Обзор матча:

Главным матчем дня стало противостояние "Манчестер Сити" и "Челси". Этот поединок проходил на стадионе "Этихад" и завершился уверенной победой "горожан".

На 53-й минуте счет открыл алжирский вингер "Сити" Рияд Марез. После удара со штрафного мяч влетел в ближний угол ворот Эдуарда Менди. Удвоил преимущество "горожан" на 58-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58

Результаты остальных матчей дня

"Ливерпуль" - "Дерби" - 0:0 (3:2 пен)

"Вест Хэм" - "Блекбэрн" - 2:2 (9:10 пен)

Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 - Вейл, 6, Бреретон, 88

"Вулверхэмптон" - "Лидс" - 1:0

Гол: Траоре, 85

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" - 0:0 (3:2 пен)

"Саутгепмтон" - "Шеффилд Уэнсдей" - 1:1 (6:5 пен)

Голы: Уорд-Праус, 45+2 - Уиндасс, 24

Действующим победителем Кубка английской лиги является "Ливерпуль", который в финале прошлого розыгрыша обыграл лондонский "Челси". Кроме того, "Ливерпуль" является самым титулованным клубом этого турнира - "красные" выигрывали Кубок лиги 9 раз.

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