"Шахтер" может отпустить Николая Матвиенко из-за плохой экономической ситуации в клубе.

Футболист наиональной сборной Украины Николай Матвиенко может покинуть "Шахтер" в летнее трансферное окно.

Как сообщил известный журналист и комментатор Виктор Вацко, украинский защитник может усилить состав амстердамского "Аякса". Вацко отметил, что "Шахтер" сейчас находится в сложной экономической ситуации и по этой причине данный трансфер достаточно реален.

"Матвиенко действительно есть в шорт-листе амстердамского "Аякса" на позицию левого центрального защитника. В этом вопросе все будет зависеть от того, продаст ли "Аякс" своего основного игрока на этой позиции – Лисандро Мартинеса, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Цена вопроса – 50 млн евро. Матвиенко вместо Мартинеса – это форматная замена, дальше слово за "Шахтером".

Шансы на то, что "Шахтер" согласится продать Матвиенко, есть.

У Николая высокая зарплата. Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Шахтера". У "Шахтера" на данный момент экономически не все слава богу. Это может быть плюсом для Матвиенко и возможного трансфера в европейский клуб.

Но это только шорт-лист "Аякса". Он не выходил с официальным или каким-либо другим предложением по Матвиенко", – рассказал Вацко в программе "Вацко On Air".

По итогам прошлого сезона "Аякс" стал чемпионом Нидерландов и сыграет в Лиге чемпионов. Амстердамский клуб является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Нидерландах - 36 трофеев. Кроме того, "Аякс" четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Также амстердамский коллектив 20 раз выигрывал Кубок Нидерландов и 9 раз Суперкубок страны.

Стоит отметить, что "Аякс" не единственным претендентом на украинского защитника. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Матвиенко со стороны "Вест Хэма", "Эвертона" и "Арсенала".

Напомним, что из-за войны, которую РФ развязала в Украине, донецкий "Шахтер" вынужден был продать или отпустить в аренды практически всех своих легионеров. Кроме того, накануне команду покинул и главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, вместе с которым ушел весь его штаб.

Ожидается, что в новом сезоне "Шахтер" будет тренировать хорватский специалист Игор Йовичевич.

Николай Матвиенко: карьера и достижения

Воспитанник Академии донецкого "Шахтера". За основную команду "горняков" дебютировал 22 августа 2015 года.

В составе "Шахтера" сыграл 131 матч и забил 6 голов.

Сдавался в аренду в полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты".

С "Шахтером" трижды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины и один раз Суперкубок.

В составе национальной сборной Украины Матвиенко сыграл 51 матч.

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