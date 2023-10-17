Сергей Ребров не включил в заявку на поединок Тараса Степаненко.

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против Мальты в рамках восьмого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на этот поединок. Как сообщает пресс-служба УАФ, Ребров не заявил на матч против Мальты капитана сборной Тараса Степаненко.

Заявка сборной Украины:

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Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия), Александр Сваток ("Днепр-1")

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия)

Напомним, сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы C. В активе "сине-желтых" 10 набранных очков. Столько же очков у Италии (2-е место), а лидирует в группе Англия - 13 баллов. На последней строчке идет Мальта - 0 очков. У Северной Македонии 7 очков.

Добавим, что в прошлом поединке Украина одержала победу над македонцами со счетом 2:0 благодаря голам Караваева и Судакова.

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