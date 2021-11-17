В раздевалке украинской сборной после игры царила праздничная атмосфера.

Сборная Украины 16 ноября обыграла команду Боснии и Герцеговины и пробилась в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Футболисты украинской сборной ярко отпраздновали выход в плей-офф отборочного турнира в раздевалке стадиона в боснийской Зенице.

Игроки устроили в раздевалке танцы. Тон задавали Тарас Степаненко и Руслан Малиновский. Немного пританцовывал и тренер команды Александр Петраков.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Yellow_tv.

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свои первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Антон Дударь