В стыковых матчах сыграют 12 сборных.

Жеребьевка матчей плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2022 состоится 26 ноября.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковски.

Церемония жеребьевки пройдет в швейцарском Цюрихе.

Напомним, что сборная Украины сохраняет шансы на то, чтобы занять второе место в своей отборочной группе и, таким образом, побороться за путевку на чемпионат мира в плей-офф. Решающий матч украинцы проведут 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: что нужно знать

Стыковые матчи будут сыграны с 24 по 29 марта.

За три путевки на чемпионат мира будут бороться 12 сборных: десять команд, которые займут вторые места на групповом этапе квалификации, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН).

Команды с лучшими показателями среди тех, кто займет вторые места, проведут полуфиналы на своем поле. Хозяева финалов станут известны по итогам жеребьевки.

В рамках плей-офф 12 команд будут разбиты на три подгруппы. В каждой подгруппе состоятся полуфиналы и финалы

Автор: Антон Дударь