Дания вышла на ЧМ, Португалия и Швейцария одержали разгромные победы, Англия потеряла очки.

12 октября состоялся еще ряд матчей европейской квалификации на чемпионат мира-2022, который будет принимать Катар.

Сборная Дании стала второй командой после Германии, которая гарантировала себе выход на ЧМ.

Результаты матчей

Группа А

Сербия - Азербайджан - 3:1

Португалия - Люксембург - 5:0

Положение команд: Сербия - 17 очков (7 матчей), Португалия - 16 (6), Люксембург - 6 (6), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (7)

Группа В

Косово - Грузия - 1:2

Швеция - Греция - 2:0

Положение команд: Швеция - 15 очков (6 матчей), Испания - 13 (6), Греция - 9 (6), Грузия - 4 (7), Косово - 4 (7)

Группа С

Литва - Швейцария - 0:4

Болгария - Северная Ирландия - 2:1

Положение команд: Италия - 14 (6), Швейцария - 14 (6), Болгария - 8 (7), Северная Ирландия - 5 (6), Литва - 3 (7)

Группа D

Казахстан - Финляндия - 0:2

УКРАИНА - Босния и Герцеговина - 1:1

Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Группа F

Фарерские острова - Шотландия - 0:1

Израиль - Молдова - 2:1

Дания - Австрия - 1:0

Положение команд: Дания - 24 (8), Шотландия - 17 (8), Израиль - 13 (8), Австрия - 10 (8), Фарерские острова - 4 (8), Молдова - 1 (8)

Группа I

Сан-Марино - Андорра - 0:3

Албания - Польша - 0:1

Англия - Венгрия - 1:1

Положение команд: Англия - 20 (8), Польша - 17 (8), Албания - 15 (8), Венгрия - 11 (8), Андорра - 6 (8), Сан-Марино - 0 (8)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Автор: Антон Дударь