Также наставник "сине-желтой" сборной рассказал о состоянии здоровья Тараса Степаненко.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от поединка с Францией в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

Слова коуча приводит YouTube-канал УАФ.

"Сказал команде, что все впереди. Надо не расстраиваться, играть дальше. Нужно выигрывать у Франции. Взбодрил команду, сказал, что не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы нет, вот и все", - сказал Петраков.

"Яремчук готов играть завтра в полную силу. Степаненко чувствует себя хорошо, тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. То же самое касается и Зубкова. Харатин тоже чувствует себя хорошо, он подписал контракт с "Легией", у него все хорошо, завтра увидим", - добавил наставник сборной.

Также Петраков прокомментировал ошибки Александра Караваева, который много услышал критики в свой адрес после позорной ничьи с Казахстаном:

"Футбол - командный вид спорта, все ошибаются. Запомните, в футболе к взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Он много отыграл за сборную, много помог. Все бывает в футболе, команда ему тоже помогла, чтобы он отошел. Мы на него рассчитываем и движемся дальше".

"Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, тут нужен другой подход, они уже титулованные игроки. Я много с ними общаюсь, они мне много помогают, особенно такие опытные, как Пятов, Ярмоленко", - так Петраков пояснил различие между работой в национальной сборной и молодежных командах.

Украина - Франция: перед матчем

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.

Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира.

Автор: Артем Будрин