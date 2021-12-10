Все украинские клубы покинули евроарену по итогам осенней части сезона.

Украинские клубы заработали меньше всего очков в таблицу коэффициентов УЕФА за последние 20 лет.

По итогам сезона 2021-2022, который завершился для Украины уже в декабре, пять украинских клубов вместе набрали всего 21 очко, или 4,200 баллов для таблицы коэффициентов (набранные очки делятся на количество клубов-участников от страны).

Больше всего Украине принес "Шахтер", который преодолел квалификацию Лиги чемпионов и выступил на групповом этапе - 9,5 баллов. "Динамо" (групповой этап Лиги чемпионов) и "Заря" (групповой этап Лиги конференций) заработали по 5 баллов. "Ворскла" и "Колос", которые выступали в квалификации Лиги конференций, принесли Украине 0,5 и 1 балл соответственно.

В предыдущий раз меньшее количество очков у Украины было по итогам сезона 2001-2002 - 3,625 балла.

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Для сравнения в сезоне 2020-2021 украинские клубы заработали 6,800 баллов.

С полной статистикой выступлений украинских клубов можно ознакомиться на сайте eurocups.ru.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 11-е место. Уже известно, что в сезоне 2023-2024 у нашей страны, как и в следующем сезоне (2022-2023), не будет прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов - чемпион и серебряный призер будут проходить квалификацию.

Украина в еврокубках 2021-2022

"Динамо" набрало 1 очко и заняло последнее место в группе ЛЧ с "Баварией", "Бенфикой" и "Барселоной".

"Шахтер" с 2 очками стал последним в одной группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Горняки" показали свой худший результат за время выступлений в ЛЧ.

"Шахтер" и "Динамо" синхронно не смогли пробиться в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет.

"Заря" в Лиге конференций набрала 7 очков и финишировала на третьем месте в квартете с "Ромой", "Буде-Глимтом" и софийским ЦСКА.

"Ворскла" в квалификации Лиги конференций не смогла пройти финский "КуПС", а "Колос" - карагандинский "Шахтер".

Автор: Антон Дударь