В рамках дела будут расследоваться сразу три эпизода.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл три дела в отношении болельщиков по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В частности, УЕФА начал разбирательство по поводу использования лазерной указки одним из фанатов сборной Англии. Он светил в глаза вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю в тот момент, когда голкипер готовился отбить удар с пенальти в исполнении Гарри Кейна.

Также УЕФА рассмотрит неуважительное поведение английский фанов в момент исполнения гимна Дании и использование пиротехники.

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Англия - Дания: итоги матча

Англия победила Данию со счетом 2:1 в дополнительное время.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Сборная Дании в третий раз играла в полуфинале Евро и не смогла выйти в свой второй финал.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.

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Автор: Антон Дударь