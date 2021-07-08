Дисциплинарный комитет УЕФА открыл три дела в отношении болельщиков по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В частности, УЕФА начал разбирательство по поводу использования лазерной указки одним из фанатов сборной Англии. Он светил в глаза вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю в тот момент, когда голкипер готовился отбить удар с пенальти в исполнении Гарри Кейна.
Также УЕФА рассмотрит неуважительное поведение английский фанов в момент исполнения гимна Дании и использование пиротехники.
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Англия - Дания: итоги матча
- Англия победила Данию со счетом 2:1 в дополнительное время.
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 7,7).
- В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.
- Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.
- Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.
- Сборная Дании в третий раз играла в полуфинале Евро и не смогла выйти в свой второй финал.
- Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).
- Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.
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