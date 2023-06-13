Мирча Луческу отказался от подписания Зозули в пользу перехода Владислава Кулача.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что мог вернуться в киевское "Динамо".

33-летний футболист признался, что два года назад Игорь Суркис звал его в киевский клуб, однако его переход так и не состоялся из-за Мирчи Луческу. Румынский специалист настоял на трансфере Владислава Кулача.

"Приглашали ли меня в "Динамо"? Игорь Суркис приглашал два года тому назад. Но Луческу сказал: "Нет. Мне нужен молодой". И тогда вместо меня подписали Кулача, как я понимаю.

Я с Игорем Михайловичем созвонился, он сказал: "Все, приезжай в Австрию на сборы". Я говорю: Игорь Михайлович, мне нужно слышать мнение Луческу. Он сказал: "Хорошо, без вопросов. Собирай чемодан, а я переговорю с Луческу". А потом меня набрал Гусев, дал трубку Луческу. Он говорит: "Мне нужен Кулач и все".

У меня тогда было предложение из португальского "Эшторила". Я уехал в Лиссабон, три дня там был. Мне ночью позвонили из "Фуэнлабрады" и я согласился. Я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде. У меня никогда не стояли деньги на первом месте или карьера. Всегда на первом месте - комфорт детей, где им хорошо. Мне говорили, что если бы я перешел в "Эшторил", то Петраков бы меня вызвал в сборную Украины", - рассказал Зозуля в интервью YouTube-каналу "SportArena".

Добавим, что Роман Зозуля является воспитанником "Динамо". За первую команду "бело-синих" он сыграл 51 матч, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач в период с 2008 по 2011 год.

Также Зозуля выступал за "Днепр", "Альбасете", "Бетис", "Фуэнлабраду" и "Райо Махадаонда".

За национальную сборную Украины Роман сыграл 33 матча и забил 4 гола.

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