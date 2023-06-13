В результате удара по многоэтажке Кривого Рога ранения получили более 20 жителей.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал очередное зверское преступление российских оккупантов.

В ночь на вторник, 13 июня, в результате российского удара по пятиэтажке Кривого Рога ранения получили более 20 жителей. Число погибших составляет уже 10 человек.

"У меня нет слов. Эмоции идут через край. Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями, рассказывал, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.

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И бросал фразы: "Нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов". И это говорил человек, который руководит долбо**ами, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты... Сегодня - очередное доказательство их мерзости.

Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом... П**арасы. Кривой Рог, мы с тобой", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на вторник, 13 июня, во время ночной атаки по Украине враг, предварительно, применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

Больше всего пострадал Кривой Рог, где случилось 5 поражений по гражданским объектам. Среди них многоквартирный дом.

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