Игорь Суркис признался, что игроки "Динамо" очень расстроены решением Александра Петракова.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на решение тренера сборной Украины Александра Петракова оставить вне заявки на матч против Шотландии футболистов киевского гранда.

Суркис рассказал о психологическом состоянии Дениса Гармаша, Виталия Буяльского и Артема Беседина и признался, что ему даже приходилось быть психологом для своих игроков.

"У Гармаша абсолютно нормальное состояние, потому что он опытный парень, прошел огонь, воду и медные трубы.

Буяльский является ведущим игроком "Динамо" и приносит в коллектив хорошую ауру. Естественно, он очень расстроился. Мне какое-то время пришлось даже психологом поработать. Беседин тоже был очень расстроен.

Но футбол - такая штука. Есть главный тренер и он выбирает тактику на игру и сильнейших, по его мнению, футболистов. С этим надо смириться и обид быть не должно. Однако мне кажется, что такой опытный тренер, как Петраков, прекрасно понимал, что под его модель игры определенные футболисты не подходят. Поэтому можно было их просто не вызывать. Динамо могло бы продолжать проводить благотворительные матчи, потому что этих трех футболистов нам как раз не хватило для обоймы.

Мы не можем играть и проигрывать матчи, когда вся Украина ждет победы. Благотворительном турне - это не просто товарняки. Помимо сбора средств, результат в этих матчах тоже очень важен. Благодаря им мы поднимали дух наших граждан. Вы бы видели радостные лица болельщиков в Дортмунде или разочарованные в Загребе, когда мы не смогли выиграть. Подарить маленькую радость выехавшим людям – это очень важно. Скажу откровенно, я не видел, чтобы нашу команду так поддерживали в последних матчах чемпионата Украины, как это было в Дортмунде", - приводит слова Суркиса FanDay.

Напомним, после товарищеского матча с "Риекой" Александр Петраков решил отчислить из состава сразу пятерых футболистов – Виталия Буяльского, Артема Беседина, Дениса Гармаша, Сергея Булецу из "Динамо" и Ефима Коноплю из "Шахтера".

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

Вас также могут заинтересовать новости: