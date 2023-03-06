Бразильскому нападающему проведут операцию по восстановлению связок голеностопа.

Звездный нападающий ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар пропустит остаток нынешнего сезона.

Как сообщает официальный сайт парижского клуба, 31-летний бразилец выбыл из-за травмы голеностопа на срок от трех до четырех месяцев. Бразильцу проведут операцию по восстановлению связок в одной из клиник в Дохе, чтобы изежать рецидивов в будущем.

"В последние годы у Неймара было несколько проблем с правым голеностопным суставом. После растяжения связок, которое игрок получил 19 февраля, медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска рецидива травмы. Все эксперты подтвердили необходимость этого решения.

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Операция будет проведена в ближайшее время в Дохе. Примерные сроки восстановления игрока - три-четыре месяца", - говорится в заявлении пресс-службы парижан.

Таким образом, вернуться к тренировкам Неймар сможет не раньше лета, когда уже будет завершен текущий футбольный сезон.

Напомним, Неймар получил травму голеностопа 19 февраля в матче Лиги 1 против "Лилля".

В текущем сезоне бразилец сыграл 29 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

В чемпионате Франции ПСЖ удерживает лидерство, опережая "Марсель" украинца Руслана Малиновского на 8 очков.

В среду, 8 марта, ПСЖ сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Первый матч этих команд завершился победой мюнхенского клуба со счетом 1:0.

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