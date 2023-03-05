Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

В субботу, 5 марта, состоялся поединок 26-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ встречался с "Нантом".

Игра прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Парижане вышли вперед уже на 12-й минуте встречи - отличился аргентинский нападающий Лионель Месси. Через пять минут ПСЖ удвоил преимущество в счете, когда защитник гостей Жауэн Аджам срезал мяч в собственные ворота.

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На 31-й минуте "Нант" сократил отставание благодаря голу Людовика Бласа, а через семь минут сравнял счет - гол забил Игнатиус Ганаго.

На 60-й минуте полузащитник ПСЖ Данилу Перейра с передачи Килиана Мбаппе вывел свою команду вперед. На 90+2-й минуте Мбаппе уже сам забил, установив итоговый результат встречи.

ПСЖ - "Нант" - 4:2

Голы: Месси, 12, Хаджам,17, Данилу, 60, Мбаппе, 90+2

Обзор матча:

Отметим, что благодаря голу в этой игре Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

24-летний нападающий забил 201 гол в 247 матчах за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

"Для меня большая честь играть за ПСЖ. Быть игроком ПСЖ особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю - во Франции, в столице, в моей стране, в моем городе. Стать лучшим бомбардиром красиво, но я хочу и коллективных достижений", - прокомментировал свое достижение Мбаппе.

Также стоит отметить достижение Лионеля Месси. Гол в ворота "Нанта" стал для него 1000-м результативным действием в рамках клубной карьеры.

Всего Месси принял участие в 841 матче за два клуба: "Барселону" и "ПСЖ". На его счету 701 гол и 299 результативных передач.

После 26 сыгранных туров в активе ПСЖ 63 набранных очка. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "Марсель", который идет вторым, на 11 баллов.

"Нант" с 28 баллами в активе занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет с "Брестом" (11 марта), а "Нант" встретится с "Ниццей" (12 марта).

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