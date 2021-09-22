Сергей Нагорняк и Алексей Белик рассказали, что ждут от матча.

Эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи "Шахтера" и "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк, которого цитирует Sport.ua, считает, что "Динамо" сейчас выглядит лучше:

"Все что угодно может быть в играх "Шахтера" и "Динамо". Но по игре, на сегодняшний день, "Динамо" выглядит предпочтительнее. А игра "Шахтера" после матча с "Шерифом" это одна загадка, честно говоря".

Нагорняк также выразил мнение, что "Динамо" может построить игру на контратаках, так как у киевлян это хорошо получается. Кроме того, он ответил на вопрос, будет ли матч результативным:

"Голы будут, мне кажется. Если "Динамо" первым забьет, "Шахтеру" сложно будет. Игра будет интересная!".

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик считает, что матч должен получиться зрелищным:

"Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние "Шахтера" Де Дзерби и "Динамо" Луческу очень большое, а с другой - матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищного матча, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне".

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Также он подчеркнул, что поражение от "Динамо" еще сильнее ударит по перспективам "Шахтера" на этот сезон:

"После поражения от "Шерифа", у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее".

Шахтер - Динамо: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет сегодня, 22 сентября. Начало - в 21.00.

"Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.

Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.

В этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" друг против друга еще не играли, а в прошлом команды обменялись победами в УПЛ (3:0 в пользу "Шахтера" и 1:0 в пользу "Динамо"), а в Суперкубке "Динамо" победило со счетом 3:1.

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Он еще не работал на дуэлях "Шахтера" и "Динамо".

Автор: Антон Дударь