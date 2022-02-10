В заключительном спарринге на сборе в Турции динамовцы одолели "Широки Бриег", который является чемпионом Боснии и Герцеговины.
Дубль оформил Николай Шапаренко, по одному голу забили Денис Гармаш и Владислав Ванат. Особенно красивый удар удался Гармашу, который с лету пробил и попал в дальнюю "девятку".
"Динамо" – "Широки Бриег" – 4:1
Голы: Шапаренко, 15 (пенальти), 81, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальти)
"Динамо" (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач
"Динамо" (2-й тайм): 71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваев – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурин, 82), 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков – 17. Ванат
Гол Гармаша
Полное видео матча
Напомним, что 9 февраля "Динамо" U-19 в драматическом матче прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
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"Динамо" Киев: подготовка к весенней части сезона
- Свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
- На втором сборе динамовцы переиграли черногорский "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбилиси (1:0), болгарский "Лудогорец" (4:1) и сербские "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью против болгарского "Левски" (1:1).