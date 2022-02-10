"Бело-синие" выиграли у чемпионов Боснии и Герцеговины.

В заключительном спарринге на сборе в Турции динамовцы одолели "Широки Бриег", который является чемпионом Боснии и Герцеговины.

Дубль оформил Николай Шапаренко, по одному голу забили Денис Гармаш и Владислав Ванат. Особенно красивый удар удался Гармашу, который с лету пробил и попал в дальнюю "девятку".

"Динамо" – "Широки Бриег" – 4:1

Голы: Шапаренко, 15 (пенальти), 81, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальти)

"Динамо" (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач

"Динамо" (2-й тайм): 71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваев – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурин, 82), 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков – 17. Ванат

Гол Гармаша

Полное видео матча

Напомним, что 9 февраля "Динамо" U-19 в драматическом матче прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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