Киевляне сотворили камбэк, дважды отыгравшись по ходу игры.

9 февраля состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" U-19 победило испанский "Депортиво" U-19 на поле соперников.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2 и судьба поединка определялась в серии послематчевых пенальти. Там "бело-синие" были точнее и именно они прошли в следующий раунд.

Заметим, что большую часть противостояния подопечные Игоря Костюка играли в большинстве из-за удаления в составе оппонентов.

"Депортиво" U-19 (Ла-Корунья, Испания) - "Динамо" U-19 (Киев, Украина) - 2:2 (по пенальти - 2:3)

Голы: Нахера, 4, Р. Лопес, 26 - Царенко, 6, Яцик, 75

"Динамо" U-19: Игнатенко - Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко - Царенко, Яцик, Скрипник (Эль-Хамлиши, 64) - Близниченко, Попов, Диалло

Удаление: Р. Лопес, 36 (вторая желтая)

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