Президент КОНМЕБОЛ вручил футболистам сборной Аргентины чек на 10 миллионов долларов.

В воскресенье, 18 декабря, завершился 22-й в истории чемпионат мира по футболу. Планетарное первенство в этом году принимал Катар, а победителем турнира стала сборная Аргентины.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выплатила футболистам сборной Аргентины призовые в размере 10 миллионов долларов за победу на катарском мундиале.

Президент организации Алехандро Домингес опубликовал в социальной сети фото, как игроки в раздевалке получают призовой сертификат на эту сумму.

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Стоит отметить, что игрокам выплатили лишь часть всех денег, тогда как Аргентина за победу на ЧМ-2022 получит в сумме 43 миллиона долларов.

Сборная Франции, занявшая второе место на турнире, за свое участие заработала 30 миллионов долларов.

Национальная команда Хорватии за третье место на мундиале в Катаре получила 27 миллионов долларов, а сборная Марокко, которая заняла четвертое место, заработала 25 миллионов.

При этом призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составлял 440 миллионов долларов.

Напомним, национальная сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 Францию в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее "альбиселесте" выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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