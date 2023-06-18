Пабло Руис поразил ворота команды легендарного Уэйна Руни ударом со своей половины поля.

В ночь на 18 июня состоялся поединок американского чемпионата МЛС между футбольными клубами "Ди Си Юнайтед" и "Реал Солт-Лейк".

Игра проходила на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В этом поединке был забит фантастический гол. На 41-й минуте встречи полузащитник клуба "Реал Солт-Лейк" Пабло Руис заметил, что голкипер соперника "потерял ворота" и отважился на удар со своей половины поля, который стал результативным.

В начале второго тайма гости удвоили свое преимущество. Мусовски ударом в одно касание из пределов вратарской успешно замкнул прострел Гомеса с правого фланга. Команде легендарного Уэйна Руни удалось сократить отставание в счете на 53-й минуте, забил Деркин. Но совершить камбэк футболисты "Ди Си Юнайтед" не смогли.

"Ди Си Юнайтед" - "Реал Солт-Лейк" - 1:2

Голы: Деркин, 53 - Руис, 41, Мусовски, 51

Видео гола Руиса:

"Реал Солт-Лейк" набрал 23 очка за 18 игр и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Ди Си Юнайтед" с 23 баллами идет на 8-й строчке в таблице Восточной конференции.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский полузащитник Денис Костышин отличился красивым голом в американской лиге USL за футбольный клуб "Эль Пасо".

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