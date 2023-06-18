Денис Костышин отличился 4 забитым голами в 15 играх за "Эль Пасо".

В воскресенье, 18 июня, состоялся поединок американской лиги USL, в котором встречались "Эль Пасо" и "Тампа Бэй".

Игра завершилась со счетом 1:1.

Футболисты "Тампа Бэй" первыми забили в этой игре - на 52-й минуте отличился Джейк ЛаКава. Спас "Эль Пасо" от поражения украинский полузащитник Денис Костышин. 24-летний украинец забил эффектным ударом из-за пределов штрафной.

"Эль Пасо" - "Тампа-Бэй" - 1:1

Голы: Костышин, 63 - ЛаКава, 52

Видео гола:

Стоит отметить, что украинский хавбек Денис Костышин сыграл в текущем сезоне 15 матчей в составе "Эль Пасо" и отличился 4 забитыми голами и 2 результативными передачами.

Благодаря победе в этом туре "Эль Пасо" набрал 30 очков и, благодаря поражению "Сакраменто Рэпаблик", который имел такое же количество очков, стал единоличным лидером Западной конференции.

В следующем туре "Эль Пасо" сыграет против "Нью-Мексико" (2 июля), "Тампа-Бэй" встретится с футбольным клубом "Лаудун" (26 июня).

Добавим, что Денис Костышин является воспитанником "Динамо", но на профессиональном уровне за киевский клуб не играл. В чемпионате Украины полузащитник выступал за "Днепр", "Александрию" и "Колос". На его счету 51 матч, 9 голов и 2 голевых передачи в рамках УПЛ.

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