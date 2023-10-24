Мохаммед Кадири забил дебютный гол в азербайджанском первенстве.

Накануне состоялся поединок 10-го тура чемпионата Азербайджана, в котором "Габала" принимала "Араз-Нахчиван". Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Один из голов "Араза" в этой игре забил бывший полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири. Ганец отправил мяч в сетку ворот соперника фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади.

Отметим, что этот гол стал дебютным для Кадири в чемпионате Азербайджана.

"Габала" - "Араз-Нахчиван" - 1:4

Голы: Тетте, 37 - Манафов, 32, Кадири, 44, Машике, 69, Кузманович, 72

Видео гола Кадири и обзор матча:

За 10 сыгранных туров "Араз" набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице азербайджанского первенства. "Габала" с 7 баллами идет на 9-й позиции.

Напомним, Мохаммед Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Ганский полузащитник не смог закрепиться в составе "бело-синих", сыграв лишь 18 официальных матчей за первую команду.

В марте 2023 года Кадири покинул киевский клуб и 5 месяцев оставался без футбола. В текущем сезоне провел за "Араз" 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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