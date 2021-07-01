Виктор Вацко в какой-то момент даже потерял дар речи.

В сети появилось видео, как известный украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на гол Артема Довбика в ворота сборной Швеции, который вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Видео из комментаторской было опубликовано в Telegram каналов "Футбол 1,2,3".

Сразу после гола Довбика Вацко встал со своего места, и, крича "ГООООООООЛ", развел руками, начал хвататься за голову и даже пытался порвать футболку.

Затем комментатор на какое-то время замолчал, после чего произнес: "Нет слов... Просто нет слов".

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"Я думал, что с возрастом это пройдет... На пятом десятке нужно быть спокойнее, более взвешенным, сдержанным, уравновешенным... Но пока не получается. Наверное, именно за это я и люблю футбол и свою профессию. Нерв, драйв, эмоция, адреналин. Бессонная ночь. Опустошение. И ожидание новой игры. Новой истории. С историческим четвертьфиналом Евро тебя, наша футбольная Украина! Героям Слава!", - написал Вацко в Instagram, комментируя данное видео.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

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В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины и побил рекорд Мишеля Платини.

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Автор: Антон Дударь