Александр Зинченко впервые в этом сезоне сыграл в основном составе "Арсенала".

В воскресенье, 3 сентября, состоялся центральный поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась победой "канониров" со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте - Маркус Рашфорд вывел "красных дьяволов" вперед. Спустя минуту хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор сравнял счет.

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В компенсированное ко второму тайму время лондонский клуб вырвал победу благодаря голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 - Рашфорд, 27

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 76), Эдегор (Жоржиньо, 90+9), Райс, Хаверц (Виейра, 76), Сака, Нкетия (Жезус, 76), Мартинелли (Нельсон, 90)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Линделеф (Эванс, 84), Мартинес (Магуайр, 67), Далот, Каземиро, Эриксен, Антони (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль (Хойлунд, 67)

Предупреждения: Сака, Жезус - Линделеф, Мартинес, Онана

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко впервые с мая вышел в стартовом составе "канониров" и сыграл 76 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Портал WhoScored поставил украинцу 6,2 балла за этот матч. Это худшая оценка среди игроков "Арсенала" наравне с Жоржиньо.

Победа в этой игре позволила "Арсеналу" набрать 10 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 6 баллами опустился на 11-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграет против "Эвертона", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Брайтоном".

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