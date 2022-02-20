Руслан Малиновский забил гол, но судья его отменил.

В воскресенье, 20 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях играла против "Фиорентины". Игра завершилась победой "фиалок".

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Преимущество в контроле мяча в первой половине игры было на стороне хозяев поля, однако количество ударов по воротам друг друга соперники нанесли одинаковое.

Во второй половине встречи хозяевам поля удалось открыть счет в поединке. На 56-й минуте игры гол забил польский нападающий Кшиштоф Пентек.

На 61-й минуте матча украинец Руслан Малиновский забил эффектный гол в ворота "фиалок", однако судья отменил взятие ворот, углядев офсайд. Стоит отметить, что на повторе видно, что украинец не был в положении вне игры, но в офсайде был его партнер по команде. Судья матча посчитал, что партнер Малиновского по команде был в активном положении вне игры и отменил гол. Решение довольно спорное. Свое недовольство решением арбитра выразил тренер "Аталанты", за что получил красную карточку.

"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0

Гол: Пентек, 56

"Фиорентина": Драговски, Одриосола, Игор, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67) Пентек, Гонсалес, Соттиль

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Роон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога

Обзор матча:

Добавим, что Руслан Малиновский вышел на матч против "Фиорентины" в стартовом составе и сыграл весь матч.

Отметим, что это вторая победа "Фиорентины" над "Аталантой" в этом месяце. 10 февраля "фиалки" обыграли команду Малиновского в 1/4 финала Кубка Италии.

Чемпионат Италии: положение команд в турнирной таблице