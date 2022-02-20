В воскресенье, 20 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях играла против "Фиорентины". Игра завершилась победой "фиалок".
Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Преимущество в контроле мяча в первой половине игры было на стороне хозяев поля, однако количество ударов по воротам друг друга соперники нанесли одинаковое.
Во второй половине встречи хозяевам поля удалось открыть счет в поединке. На 56-й минуте игры гол забил польский нападающий Кшиштоф Пентек.
На 61-й минуте матча украинец Руслан Малиновский забил эффектный гол в ворота "фиалок", однако судья отменил взятие ворот, углядев офсайд. Стоит отметить, что на повторе видно, что украинец не был в положении вне игры, но в офсайде был его партнер по команде. Судья матча посчитал, что партнер Малиновского по команде был в активном положении вне игры и отменил гол. Решение довольно спорное. Свое недовольство решением арбитра выразил тренер "Аталанты", за что получил красную карточку.
"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0
Гол: Пентек, 56
"Фиорентина": Драговски, Одриосола, Игор, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67) Пентек, Гонсалес, Соттиль
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Роон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога
Обзор матча:
Добавим, что Руслан Малиновский вышел на матч против "Фиорентины" в стартовом составе и сыграл весь матч.
Отметим, что это вторая победа "Фиорентины" над "Аталантой" в этом месяце. 10 февраля "фиалки" обыграли команду Малиновского в 1/4 финала Кубка Италии.
Чемпионат Италии: положение команд в турнирной таблице
- Первое место в турнирной таблице занимает "Милан", у которого 56 набранных очков за 26 сыгранных матчей. Вторая строчка за "Интером", в активе которого 54 набранных очка за 24 сыгранных матча. На третьей позиции идет "Наполи" с 53 очками после 25 матчей.
- "Аталанта" имеет в своем активе 44 набарнных очка и идет на 5-й позиции. "Фиорентина" с 42 баллами занимает 7-ю строчку.
- В зоне вылета Серии А находятся: "Кальяри" (18-е место, 21 очко), "Дженоа" (19-е место, 15 очков), "Салернитана" (20-е место, 14 очков).