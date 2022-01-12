"Дженоа" попробует взять реванш за поражение от "Милана" в чемпионате Италии.

В четверг, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Дженоа" Андрея Шевченко сыграет против "Милана". Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро".

Результат этого противостояния может напрямую повлиять на судьбу украинского специалиста на посту наставника "грифонов". Руководство "Дженоа" объявило, что не собирается пока что увольнять Шевченко, отложив принятие решения до игры с "Миланом". В случае поражения в игре с "россонери", украинец может остаться безработным.

Под руководством Шевченко "Дженоа" еще не побеждал в Серии A (9 матчей, 6 поражений). Единственную победу "грифонам" удалось одержать в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.

Читайте такжеИнтер - Ювентус: прогноз букмекеров и где смотреть матч за Суперкубок Италии"Милан" подходит к игре с "Дженоа" в хорошей форме. Подопечные Стефано Пиоли выиграли три матча кряду.

В этом сезоне Шевченко уже имел опыт игры против "Милана". В 15-м туре Серии А "Дженоа" на своем разгромно проиграл "россонери" со счетом 0:3.

Милан - Дженоа: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние нынешней команды Шевченко против бывшей покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

Милан - Дженоа: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Милан".

На победу команды Пиоли предлагают коэффициент 1.31. Ничью оценили в 5.45, а победу "Дженоа" в 9.90.

Букмекеры сомневаются, что матч "Милан" - "Дженоа" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на "обе забьют" можно за 2.10.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко