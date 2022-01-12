В четверг, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Дженоа" Андрея Шевченко сыграет против "Милана". Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро".
Результат этого противостояния может напрямую повлиять на судьбу украинского специалиста на посту наставника "грифонов". Руководство "Дженоа" объявило, что не собирается пока что увольнять Шевченко, отложив принятие решения до игры с "Миланом". В случае поражения в игре с "россонери", украинец может остаться безработным.
Под руководством Шевченко "Дженоа" еще не побеждал в Серии A (9 матчей, 6 поражений). Единственную победу "грифонам" удалось одержать в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.
Читайте такжеИнтер - Ювентус: прогноз букмекеров и где смотреть матч за Суперкубок Италии"Милан" подходит к игре с "Дженоа" в хорошей форме. Подопечные Стефано Пиоли выиграли три матча кряду.
В этом сезоне Шевченко уже имел опыт игры против "Милана". В 15-м туре Серии А "Дженоа" на своем разгромно проиграл "россонери" со счетом 0:3.
Милан - Дженоа: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние нынешней команды Шевченко против бывшей покажет медиасервис MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
Милан - Дженоа: прогноз на матч
Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Милан".
На победу команды Пиоли предлагают коэффициент 1.31. Ничью оценили в 5.45, а победу "Дженоа" в 9.90.
Букмекеры сомневаются, что матч "Милан" - "Дженоа" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на "обе забьют" можно за 2.10.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.