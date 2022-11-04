Прокуратура просила применить к Евгении Сагайдак меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Сегодня, 4-го ноября, Голосеевский суд г. Киева рассмотрел ходатайство о применении мер директору по финансам Украинской ассоциации футбола Сагайдак Евгении Степановне.

Прокуратура просила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Зато следственный судья Плахотнюк Екатерина Григорьевна решила ограничиться лишь домашним арестом для Сагайдак Евгении Степановны путем запрета последней покидать место своего фактического проживания. Также у Сагайдак изъяли загранпаспорт.

Напомним, недавно суд избрал меру пресечения в виде ограничения передвижения по границам места жительства для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Сейчас правоохранительные органы расследуют около десятка уголовных производств относительно злоупотреблений УАФ под руководством Андрея Павелко. Подчиненные президента УАФ Юрий Записоцкий и Евгения Сагайдак проходят подозреваемыми по делу о незаконной растрате около 3,2 млн евро, полученных в свое время Федерацией Футбола Украины (ФФУ) от УЕФА.

Речь идет о закупке через агентскую компанию "Newport Management Limited" 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд ФФУ. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.