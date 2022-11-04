Сегодня Голосеевский суд будет рассматривать ходатайство в отношении директора по финансам УАФ Сагайдак, которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Голосеевский районный суд г. Киева в составе судьи Плахотнюк Екатерины Григорьевны рассматривает ходатайство следствия о применении мер пресечения подозреваемым в хищении средств УАФ (ФФУ) генеральному секретарю УАФ Записоцкому Юрию Григорьевичу и директору Департамента финансов УАФ Сагайдак Евгении Степановне.

Указанные ходатайства правоохранители подали еще 26 октября, однако в нарушение трехдневного срока ходатайство в отношении Записоцкого было рассмотрено только через 7 дней, а в отношении Сагайдак даже не начиналось рассматриваться. Евгения Сагайдак проходит по коррупционному делу в хищении более 3 миллионов евро. Тогда, в 2016-2017 годах, Украинская ассоциация футбола списала выделенные УЕФА на поддержку футбола в Украине деньги на элитные чай, кофе и морепродукты.

Также суд игнорирует ходатайство правоохранителей о приведении Евгении Сагайдак в зал суда, которое было подано того же 26 октября. Опытные адвокаты говорят, что это нонсенс, ведь подобные просьбы следствия по процессуальному закону должны рассматриваться судом немедленно.

Лишь глядя на эти факты, можно предположить привязанность судьи Плахотнюк к подозреваемым лицам.

Однако есть и другие обстоятельства, которые требуют общественность привлечь внимание к этим процессам.

Так, журналистам стало известно, что госпожа Сагайдак скрывалась от следствия, имея целью усложнить вручения ей процессуальных документов. Именно поэтому она была объявлена в розыск, и на основании этого следствие просило суд осуществить принудительный привод в суд. Однако, накануне рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Записоцкому она вышла на связь и сообщила суду, что будет участвовать в судебном заседании. Именно в этот день господину Записоцкому была избрана необоснованно мягкая мера пресечения.

Журналисты были в зале суда и слышали, что правоохранители требовали избрания в отношении Записоцкого меры пресечения в виде содержания под стражей. И это вполне логично, ведь он подозревается в хищении более 90 миллионов гривен, что является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, судом применена самая слабая мера пресечения в виде ограничения передвижения по месту жительства Записоцкого. Даже залог не был применен, а заработная плата Записоцкого в общественном союзе УАФ составляет почти 6 миллионов гривен в год. То есть он точно не может считаться лицом, не имеющим возможности на внесение залога.

Итак, появление разыскиваемой колчан кажется совсем не случайным.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Сагайдак будет рассматриваться уже сегодня и очень хочется надеяться, что суд будет более внимателен к делу о хищении средств, которые должны быть направлены, прежде всего, на развитие и поддержку детского футбола, а пошли в карманы футбольным функционерам.