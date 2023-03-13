Игрок "Сандерленда" оригинально ответил на агрессию соперника.

В воскресенье, 12 марта, "Норвич" принимал на своем поле "Сандерленд" в рамках 36-го тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Матч получился не очень зрелищным, однако все же привлек внимание футбольной общественности одним курьезным эпизодом.

На телевизионные камеры попал интересный эпизод с участием игрока "Сандерленда" Люка О'Найна и Якоба Соренсена из "Норвича".

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В конце встречи в одном из игровых эпизодов футболисты слишком активно сражались за мяч, после чего вступили в словесную перепалку и начали держать друг друга. О'Найн в ответ на агрессию соперника улыбнулся и поцеловал его в губы. Соренсену не понравился такой жест оппонента, и он, в свою очередь, схватил игрока "Сандерленда" за шею.

В ситуацию быстро вмешались другие полевые игроки и не дали конфликту разгореться еще больше.

— VAR Tático (@vartatico) March 12, 2023

Добавим, что матч "Норвича" и "Сандерленда" закончился победой вторых со счетом 1:0.

Победа в этой встрече позволила "Сандерленду" подняться на 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, в активе команды 52 очка. "Норвич" занимает 7 строчку с 55 баллами.

В следующем туре "Сандерленд" сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Норвич" встретится с "Хаддерсфилдом". Обе игры пройдут 15 марта.

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