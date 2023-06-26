Михаил Мудрик не входит в число самых высокооплачиваемых игроков "Челси".

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в январе 2023 года перебрался из "Шахтера" в "Челси" за рекордные для УПЛ 100 миллионов евро, из которых 30 миллионов составляют бонусы.

Первые полгода в лондонском клубе для украинского вингера сложились не очень удачно. Он так и не смог закрепиться в основном составе "Челси".

Журналисты авторитетного издания The Athletic выяснили, сколько же зарабатывает Михаил Мудрик в Англии.

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По информации источника, зарплата украинца составляет 97 000 фунтов стерлингов в неделю или чуть более 4,5 миллионов гривен.

Автор статьи отмечает, что это относительно не большая зарплата по последним стандартам "Челси" для топового трансфера.

Одним из самых высокооплачиваемых игроков "синих" является Кай Хаверц, который получает чуть менее 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Сообщается, что финансовые результаты клуба за год показали, что у "Челси" одна из самых высоких зарплатных ведомостей в АПЛ - 340 миллионов фунтов стерлингов.

Поэтому руководство "Челси" этим летом планирует избавиться от целого ряда футболистов с высокими окладами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В частности, клуб планирует расстаться с Лукаку, Пулишичем и Обамеянгом.

Отмечается, что "синие" в дальнейшем намерены заключать контракты с молодыми футболистами с небольшой базовой зарплатой. Кроме того, "Челси" ранее включил в договоры с новичками команды пункт о сокращении зарплаты в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Напомним, в сезоне 2022/23 "Челси" занял 12-е место и пролетел мимо всех еврокубков.

Михаил Мудрик в прошлом сезоне сыграл в АПЛ 15 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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