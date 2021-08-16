Стал известен состав сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022

У сборной Украины еще нет тренера, но состав уже сформирован.

Украинская ассоциация футбола объявила расширенный список игроков сборной Украины, у которой пока нет тренера, на ближайшие матчи. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ. В сборную Украины вызваны 24 игрока, еще 8 находятся в резервном списке. Стоит отметить, что состав команды формировал Комитет национальных сборных УАФ во главе с Олегом Блохиным и Алексеем Михайличенко. Читайте также"Полное фиаско": известный журналист разнес УАФ за ситуацию с тренером сборной Украины Список игроков, вызванных в сборную Украины Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания) Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия) Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия) Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1") Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер"), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря"). Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022: матчи в сентябре Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября. Автор: Антон Дударь

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