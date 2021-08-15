Ожидается, что команду возглавит чемпион мира U-19.

Новым главным тренером сборной Украины, которую ранее покинул Андрей Шевченко, будет Александр Петраков.

Как сообщает meta-ratings.com.ua, новый главный тренер будет представлен 17 августа на исполкоме Украинской ассоциации футбола.

64-летний Петраков наиболее известен по своей работе со сборной Украины U-19, которую в 2019 году привел к победе на чемпионате мира.

Что касается Сергея Реброва, то договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном" не удалось.

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Также сообщается, что консультантом сборной Украины предлагали стать Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб Шевченко. Однако он ответил отказом.

Напомним, уже 1 сентября сборной Украины предстоит провести отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Казахстана.

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Однако договориться о расторжении контракта Реброва с клубом, очевидно, не удалось. Стало известно, что Ребров находится в расположении своего клуба, а сам тренер подчеркнул, что выполняет свой контракт.

Отметим, что в УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Автор: Антон Дударь