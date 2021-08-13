Луганскому клубу необходимо пройти один отборочный этап.

Луганская "Заря" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского "Рапида".

Австрийский клуб в третьем квалификационном раунде прошел кипрский "Анортосис".

На своем поле "Рапид" победил со счетом 3:0, после чего в гостях уступил 1:2, но этого хватило, чтобы пройти дальше.

Матчи между "Зарей" и "Рапидом" пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок украинский клуб проведет в гостях.

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"Заря" в Лиге Европы: что нужно знать

"Заря" - единственный представитель Украины в квалификации Лиги Европы. Для выхода в групповой этап луганчанам нужно пройти один раунд.

Если "Заря" не сможет преодолеть квалификационный барьер, то автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

Автор: Антон Дударь