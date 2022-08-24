Александр Зинченко имеет лучший процент побед в чемпионате Англии.

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко, который этим летом перебрался из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал", побил рекорд по проценту побед в английской Премьер лиге.

Украинский футболист провел в АПЛ уже 79 матчей, а его команда одерживала победу в 82,3% случаев.

По этому показателю он занимает первое место. Второе место занимает знаменитый нидерландский футболист Арьен Роббен, который выступал за "Челси", (82,1%), замыкает тройку испанский защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт (81,5%).

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались только те футболисты, которые сыграли в АПЛ более 50 матчей.

Напомним, лондонский "Арсенал" с Александром Зинченко очень мощно стартовал в новом сезоне АПЛ. "Канониры" выиграли три матча из трех и занимают первое место в турнирной таблице. В 1-м туре "Арсенал" одолел "Кристал Пэлас" (2:0), во 2-м туре был разбит "Лестер" (4:2), а в 3-м туре "канониры" разгромили "Борнмут" (3:0).

Александр Зинченко был представлен в качестве игрока "Арсенала" 22 июля. Украинец подписал с "канонирами" контракт до 2026 года. Лондонский клуб заплатил "Манчестер Сити" за трансфер 25-летнего полузащитника 30 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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