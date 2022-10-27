"Атлетико" не смог обыграть "Байер" и вылетел из Лиги чемпионов.

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" играл против "Байера".

Поеиднок получился очень зрелищным, но особенно огненной была концовка встречи.

Команды настреляли 3 гола еще до перерыва. За "Байер" забивали Диаби и Хадсон-Одой, на что "Атлетико"ответил лишь бильярдным выстрелом Карраско. Во второй половине де Пауль красивым обводным ударом сравнял счет, но мадридцам для сохранения шансов на плей-офф ЛЧ нужно было исключительно побеждать.

Видео дня

Примечательно, что шанс на победу у "Атлетико" появился уже после финального свистка арбитра. Клеман Тюрпен завершил игру, но видеоассистент посоветовал пересмотреть момент на угловом "Атлетико" - защитник "Байера" Пьеро Инкапье якобы сыграл рукой. Арбитр встречи после просмотра видеоповтора взял на себя смелость поставить пенальти в ворота немецкого клуба.

Стоит отметить, что пенальти этот стал отдельной драмой. Вратарь "Байера" Градецки отразил удар Карраско, добивание Сауля приняла на себя перекладина, а третью попытку Рейнилдо отбил все тот же Карраско, не забивший пенальти. Карма? Возможно.

Обзор матча Атлетико - Байер:

После матча главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о пенальти, который Клеман Тюрпен назначил уже после финального свистка:

"Случалось ли со мной подобное? Нет, потому что VAR не было, когда я играл. Хочу сказать, что в Лиге чемпионов редко свистят за такую сомнительную игру рукой, вот что меня обеспокоило. Был ли это фол? Критерии и оценки в Испании и других странах Европы разнятся. А сегодня этот момент мог стать решающим, потому что арбитра позвали смотреть повтор.

Ровно по этой причине я и пошел к судье - сказать ему, что вижу ситуацию таким образом. И в целом считаю, что VAR используется слишком часто. Сегодня это могло нам навредить, и я не думаю, что это было правильное решение", - приводит слова Хаби Алонсо AS.

Добавим, что в результате этой ничьи, оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли "Брюгге" (10 очков) и "Порту" (9). В активе "Атлетико" пять очков, у "Байера" - четыре.

Вас также могут заинтересовать новости: