С 25 по 26 октября были сыграны матчи пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.
По итогам этих игр определились еще три участника плей-офф самого престижного клубного евротурнира. В 1/8 финала ЛЧ вышли итальянский "Интер", португальский "Порту" и английский "Ливерпуль".
Всего же определились на данный момент уже 12 из 16 участников матчей на выбывание.
Лига чемпионов: все участники 1/8 финала
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Наполи" (Италия)
- "Реал" Мадрид (Испания)
- "Бавария" (Германия)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- "Челси" (Англия)
- ПСЖ (Франция)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Интер" Милан (Италия)
- "Порту" (Португалия)
- "Ливерпуль" (Англия)
Добавим, что на участие в 1/8 финала также еще претендуют: "Шахтер", "РБ Лейпциг", "Милан", "Ред Булл Зальцбург", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Айнтрахт" и "Марсель".
Лига чемпионов-2022/2023: что нужно знать
Групповой этап ЛЧ стартовал 6 сентября и продолжится до 2 ноября.
В основном раунде Лиги чемпионов принимают участие 32 клуба. В 1/8 финала турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.
Обладатели третьих мест получают путевку в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за выход в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в группах ЛЕ.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14/15 и 21/22 февраля, ответные поединки - 7/8/ и 14/15 марта.
Финал этого розыгрыша Лиги чемпионов состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", до этого в самом престижном еврокубке победу одержал "Челси" под руководством Томаса Тухеля.