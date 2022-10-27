На путевку в плей-офф Лиги чемпионов все еще претендует донецкий "Шахтер".

С 25 по 26 октября были сыграны матчи пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам этих игр определились еще три участника плей-офф самого престижного клубного евротурнира. В 1/8 финала ЛЧ вышли итальянский "Интер", португальский "Порту" и английский "Ливерпуль".

Всего же определились на данный момент уже 12 из 16 участников матчей на выбывание.

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Лига чемпионов: все участники 1/8 финала

"Манчестер Сити" (Англия)

"Наполи" (Италия)

"Реал" Мадрид (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Челси" (Англия)

ПСЖ (Франция)

"Бенфика" (Португалия)

"Интер" Милан (Италия)

"Порту" (Португалия)

"Ливерпуль" (Англия)

Добавим, что на участие в 1/8 финала также еще претендуют: "Шахтер", "РБ Лейпциг", "Милан", "Ред Булл Зальцбург", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Айнтрахт" и "Марсель".

Лига чемпионов-2022/2023: что нужно знать

Групповой этап ЛЧ стартовал 6 сентября и продолжится до 2 ноября.

В основном раунде Лиги чемпионов принимают участие 32 клуба. В 1/8 финала турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Обладатели третьих мест получают путевку в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за выход в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в группах ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14/15 и 21/22 февраля, ответные поединки - 7/8/ и 14/15 марта.

Финал этого розыгрыша Лиги чемпионов состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", до этого в самом престижном еврокубке победу одержал "Челси" под руководством Томаса Тухеля.

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