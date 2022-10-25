"Горняки" сыграли вничью с шотландским клубом на выезде.

Во вторник, 25 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" играл против "Сетика".

Поединок проходил в Глазго на стадионе "Селтик Парк" и завершился вничью 1:1.

Счет в игре открыл игрок хозяев поля Георгионс Якумакис на 34-й минуте. Во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет на табло. На 58-й минуте с передачи Даниила Сикана забил Михаил Мудрик.

Видео дня

На 71-й минуте поединка Сикан имел потрясающую возможность вывести "Шахтер" вперед, однако не смог забить в пустые ворота с нескольких метров после паса Мудрика.

"Селтик" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Якумакис, 34 - Мудрик, 58

"Селтик": Харт, Г.Тэйлор, Йенц, Картер-Викенц, Юранович, Хататэ (Тернбулл, 84), О'Райли, Якумакис, Хакшабанович (Маэда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухаси (Муй, 66)

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Л.Тэйлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сикан, 57), Зубков

Предупреждения: Матвиенко (31), Бондарь (50), Степаненко (56), Зубков (90)

Видео голов:

Добавим, что в параллельном матче немецкий "РБ Лейпциг" обыграл на своем поле мадридский "Реал" (3:2) и увеличил отрыв от "Шахтера".

Несмотря на потерю очков в игре с "Селтиком", "Шахтер" все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре нужно обыграть "РБ Лейпциг".

Также стоит отметить, что место в плей-офф Лиги Европы на следующий сезон "горняки" себе уже обеспечили.

После пяти туров в активе "горняков" 6 набранных очков и третье место в турнирной таблице группы F. У "Лейпцига" 9 очков и вторая строчка, "Реал" с 10 баллами - первый. Шотландский "Селтик" заработал всего два очка и потерял шансы подняться с последнего места.

Вас также могут заинтересовать новости: