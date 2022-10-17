"Манчестер Юнайтед" потерял очки в 11-м туре АПЛ.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась вничью 0:0.

"Манчестер Юнайтед" мог выиграть эту игру, однако арбитр встречи отменил два гола португальского нападающего Криштиану Роналду.

Первый мяч португальца не засчитали из-за офсайда, а второй гол вызвал серьезные споры.

Оба эпизода случились в дебюте второго тайма. Особого внимания заслуживает второй гол Роналду. Криштиану, казалось, подловил на ошибке вратаря "Ньюкасла" Ника Поупа и отправил мяч в пустые ворота. Однако рефери встречи Крэйг Поусон отменил взятие ворот и наказал форварда "Манчестер Юнайтед" желтой карточкой.

Причиной спора стало касание к мячу защитника "сорок" Фабиана Шера. Если защитник откатил мяч на голкипера после свистка рефери, то это был пас, и Роналду забил гол в рамках правил. Однозначно оценить эпизод очень сложно. На видео кажется, что передача состоялась как минимум одновременно со свистком.

Видео эпизода:

Clearly he blew the whistle, Schar played the ball to Pope and Ronaldo made the right decision. This is bad refereeing we witnessed actually in the whole game. pic.twitter.com/zwlzWN3gUY — De vikings☀️ (@tarainvestment) October 17, 2022

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Антони, Фернандеш, Санчо, Роналду (Рашфорд, 72)

"Ньюкасл": Поуп, Триппье, Шер (Ласселс, 90+1), Ботман, Берн (Таргетт, 78), Гимараеш (Уиллок, 78), Лонгстафф, Жоэлинтон, Альмирон, Уилсон (Вуд, 78), Мерфи (Фрейзер, 59)

Предупреждения: Роналду, 49, Фернандеш, 65, Казэмиро, 69 – Берн, 43

Обзор матча:

За 9 сыгранных матчей "Манчестер Юнайтед" набрал 16 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. "Ньюкасл" сыграл 10 поединков, в которых набрал 15 баллов. "Сороки" идут на 6-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет против лондонского "Тоттенхэма", а "Ньюкасл" померяется силами с "Эвертоном". Оба матча запланированы на 19 октября.

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