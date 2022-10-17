В воскресенье, 16 октября, состоялись пять матчей в рамках 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
В центральном матче 11-го тура "Ливерпуль" противостоял "Манчестер Сити". Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 76-й минуте гол забил египетский нападающий хозяев Мохамед Салах. Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер сделал дальнюю передачу на форварда, который воспользовался ошибкой защитника "Сити" Жоау Канселу и убежал один на один, переиграв голкипера гостей Эдерсона.
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:0
Гол: Салах, 76
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тьяго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер, Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота (Цимикас, 90)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд
Предупреждения: Фабиньо, Аканджи, Тьяго Алькантара, Диогу Жота
Обзор матча:
Лондонский "Арсенал" в рамках 11-го тура в гостях одержал победу над "Лидсом" (1:0).
Главным героем встречи стал вингер лондонцев Букайо Сака. Англичанин отметился забитым мячом в середине первого тайма.
Отметим, украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропускал данную встречу из-за травмы.
"Лидс" - "Арсенал" - 0:1
Гол: Сака, 35
"Лидс": Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89)
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли
Предупреждения: Салиба, Габриэл
Обзор матча:
Также победу в 11-м туре АПЛ одержали футболисты лондонского "Челси". "Синие" в гостях переиграли "Астон Виллу".
Хавбек "Челси" Мэйсон Маунт отличился дублем, забив на 6-й и 65-й минутах мачта, тем самым став героем встречи.
"Астон Вилла" - "Челси" - 0:2
Голы: Маунт, 6, 65
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Янг, Макгинн (Коутиньо, 74), Дуглас Луис, Рэмзи (Дендонкер, 78), Ингз, Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 66)
"Челси": Аррисабалага, Тиаго Силва, Кукурелья (Аспиликуэта, 46), Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Кулибали, 46), Стерлинг (Броя, 89), Обамеянг (Галлахер, 58)
Предупреждения: Чилуэлл (33), Кулибали (61), Маунт (83)
Обзор матча:
Также в этот игровой день были сыграны еще два матча - "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Ньюкасл", а "Вест Хэм" играл против "Саутгемптона". Обе встречи завершились вничью.
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0
"Саутгемптон" - "Вест Хэм" - 1:1
Голы: Перро, 20 - Райс, 64
АПЛ: турнирное положение команд
Лондонский "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "канониров" 27 набранных очков после 10 сыгранных матчей.
Вторая и третья позиция за "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" - у которых по 23 очка. На четвертую позицию в турнирной таблице поднялся "Челси" - 19 баллов.
В зоне вылета находятся: "Саутгемптон" (18-е место, 8 очков), "Лестер" (19-е место, 5 очков), "Ноттингем" (20-е место, 5 очков).