СБУ не имеет претензий к бывшему футболисту сборной Украины.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что видео с задержанием бывшего форварда "Динамо" Артема Милевского и его агента Александра Панкова является постановкой.

Цитирует Дехтяренко FanDay.

"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудников СБУ там не привлечено", - сказал Дехтяренко.

Артем Милевский: завершение карьеры

Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.

23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.

Милевский анонсировал прощальный матч, который может произойти весной.

Стало известно, что после окончания игровой карьеры Милевский может трудоустроиться в "Динамо".

Автор: Артем Будрин