Артем Милевский и его агент Александр Панков / фото ФК Динамо

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что видео с задержанием бывшего форварда "Динамо" Артема Милевского и его агента Александра Панкова является постановкой.

Цитирует Дехтяренко FanDay.

"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудников СБУ там не привлечено", - сказал Дехтяренко.

Артем Милевский: завершение карьеры

Автор: Артем Будрин