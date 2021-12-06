Артем Милевский и его агент Александр Панков / фото ФК Динамо
Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что видео с задержанием бывшего форварда "Динамо" Артема Милевского и его агента Александра Панкова является постановкой.
Цитирует Дехтяренко FanDay.
"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудников СБУ там не привлечено", - сказал Дехтяренко.
Артем Милевский: завершение карьеры
- Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.
- 23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.
- Милевский анонсировал прощальный матч, который может произойти весной.
- Стало известно, что после окончания игровой карьеры Милевский может трудоустроиться в "Динамо".