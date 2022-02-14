"Эспаньол" отобрал очки у подопечных Хави.

В 24-м туре чемпионата Испании состоялось драматическое каталонское дерби.

"Барселона" первой открыла счет, но затем пропустила дважды и была вынуждена отыгрываться. "Эспаньол" не удержал победу и пропустил на последней минуте.

Отметим, что команды завершали матч в меньшинстве, ведь по красной карточке получили Жерар Пике и Меламед.

"Эспаньол" – "Барселона" – 2:2

Голы: Педри, 2 (0:1), Дардер, 40 (1:1), Рауль де Томас, 64 (2:1), Люк де Йонг, 90+6 (2:2)

"Эспаньол": Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Алейш Видаль (Калеро, 89), Дардер, Эррера, Баре (Мерида, 70), Вилена (Меламед, 61), Пуадо, Рауль де Томас

"Барселона": Тер Штеген, Жорди Альба (Дембеле, 72), Пике, Араухо (Гарсия, 46), Дест, Педри (Люк де Йонг, 89), Бускетс, Френки де Йонг (Обамеянг, 62), Гави (Гонсалес, 72), Торрес, Траоре

Удаление: Меламед, 90 - Пике, 90 (вторая желтая)

Видео обзор поединка

Ла Лига: положение команд

"Барселона" набрала 39 баллов и занимает четвертую позицию в турнирной таблице. До первого места ("Реал" лидирует в лиге) 15 очков, но есть игра в запасе.

"Эспаньол" с 28 очками занимает 13-е место.

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