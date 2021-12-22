Трагический эпизод случился во время футбольного матча в Индонезии.

Вратарь индонезийского футбольного клуба "Торнадо" Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником во время матча 3-го дивизиона чемпионата страны против "Вагана".

20-летний голкипер, играя на выходе, столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар по голове. После этого Рамси оказался на газоне без сознания.

Видео эпизода:

Медицинский персонал унес футболиста с поля на носилках, и его отвезли в больницу. У Рамси была диагностирована серьезная травма головы, врачи прооперировали игрока, но не смогли его спасти, сообщает пресс-служба лиги.

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"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Тауфика Рамси, голкипера "Торнадо". Покойся с миром", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице лиги в "Инстаграме".

Матч между "Торнадо" и "Вагана" завершился со счетом 4:1.

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