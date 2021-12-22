Болельщики крайне неоднозначно восприняли эпизод, раскритиковав Марио Балотелли.

Нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли, продолжает отличаться неординарными поступками на футбольном поле.

"Адана Демирспор" обыграла "Галатасарай" (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Турции. Героем встречи стал молодой нападающий Юнус Акгюн, записавший дубль себе в актив. Балотелли решил по-своему поздравить младшего на 10 лет партнера. Итальянец "шуточно" ударил сокомандника ногой по голове, продемонстрировав чуть ли не прием из различных видов единоборств.

Никакого наказания за этот эпизод экс-футболист сборной Италии не понес.

Видео удара:

Отметим, что многие болельщики крайне неоднозначно восприняли этот эпизод, критикуя итальянца за "детское поведение".

Читайте такжеВ Германии впервые завершили футбольный матч из-за расизмаОднако между игроками нет конфликта, в своем инстаграме Марио написал: "Браво, малыш".

Балотелли известен скандальными выходками и тяжелым характером, который помешал ему реализовать весь свой потенциал. В нынешнем сезоне за турецкий клуб итальянский нападающий сыграл 19 матчей забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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