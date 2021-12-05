Манкунианцы в рамках АПЛ одолели "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" в 15-м туре Английской Премьер-лиги принимал "Кристал Пэлас".

Манкунианцы проводили свой первый матч под руководством Ральфа Рангника, который будет руководить командой до конца сезона.

Встреча завершилась минимальной победой "МЮ". Ближе к концу встречи три очка манкунианцам принес экс-полузащитник "Шахтера" Фред, который открыл счет дальним ударом.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0

Гол: Фред, 77

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактоминей, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76)

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67)

Видео гола

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АПЛ: положение команд

"Манчестер Юнайтед" набрал 24 очка и поднялся на шестое место в АПЛ.

"Кристал Пэлас", у которого 16 очков, занимает 12-е место.

В топ-четверке идут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Вест Хэм".

Автор: Антон Дударь