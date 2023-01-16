Не помогли парижанам взять очки даже Неймар, Месси и Мбаппе.

В воскресенье, 15 января, в рамках 19-го тура чемпионата Франции по футболу "Ренн" играл против ПСЖ.

Матч проходил на стадионе "Стад де ла Рут де Лорьян" и завершился сенсационной победой хозяев поля.

Фаворит этого противостояния не показал тот уровень игры, который от него ожидали. В результате это вылилось в потерю очков.

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Во второй половине игры "Ренн" воспользовался расхлябаностью коллектива Кристофа Галтье и забил гол. Забитый мяч организовали два крайних защитника хозяев поля - Адриен Трюффе отдал голевую передачу, а Амари Траоре отправил мяч в сетку ворот парижан.

"Ренн" - ПСЖ - 1:0

Гол: Траоре, 65

"Ренн": Манданда, Родон, Ву, Теате, Траоре, Трюффер, Маер, Угошукву, Дуэ, Гуири, Калимуэндо

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле(Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Витинья, Заир-Эмери, Месси, Неймар, Экитике (Мбаппе, 55)

Обзор матча:

Стоит отметить, что у ПСЖ совсем не задалось начало года. Парижане проиграли два матча из трех в новом году.

После 19-ти туров ПСЖ идет на первом месте с 47 очками. У "Ланса", который идет вторым, 44 балла. На третьей позиции расположился "Марсель" украинца Руслана Малиновского с 42 очками в активе.

"Ренн" набрал 37 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

В следующем туре французского первенства ПСЖ сыграет против "Реймса". Матч запланирован на 29 января.

Напомним, "Ренн" является соперником донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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