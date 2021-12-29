Бразильский вингер "Аякса" может усилить донецкий клуб.

Донецкий "Шахтер" и нидерландский "Аякс" на протяжении нескольких недель работают над сделкой по переходу 24-летнего бразильского вингера амстердамского клуба Давида Нереса.

Как сообщает издание Goal, в переговорах есть заметный прогресс.

Несмотря на отклонение первого предложения по Нересу, "Шахтер" уже готовит второе – финансово более привлекательное. "Горняки" будут готовы заплатить около 15 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Читайте такжеОдин из лучших тренеров мира пригласил в свой штат шестикратного чемпиона Украины по футболуСтороны обсуждают и то, какой будет сумма трансфера – будет зависеть от достижений или будет фиксированной. Дончане также готовы оставить "Аяксу" часть экономических прав на Нереса.

Отметим, что в составе "Шахтера" на этой позиции играют Тете и Педриньо. Перед зимней паузой в чемпионате "горняков" покинул Марлос.

Напомним, английский "Брентфорд" готов заплатить 15 миллионов евро донецкому "Шахтеру" за восходящую звезду "горняков" - Михаила Мудрика.

Давид Нерес: карьера