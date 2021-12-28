Михаил Мудрик заинтересовал английский "Брентфорд".

Английский "Брентфорд" готов заплатить 15 миллионов евро донецкому "Шахтеру" за их восходящую звезду - Михаила Мудрика.

Об этом сообщает FootballHub.

"Брентфорд" настойчиво хочет подписать Мудрика и уже дважды выходил на представителей руководства "горняков". Сперва англичане давали 12 млн евро, а затем увеличили сумму до 15 млн евро. "Шахтер" взял время на размышления.

На данный момент "Брентфорд" занимает 14-е место в АПЛ. Мудрик, которому 5 января исполнится 21 год, имеет амплуа левого вингера. В текущем сезоне Михаил провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

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