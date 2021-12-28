Английский "Брентфорд" готов заплатить 15 миллионов евро донецкому "Шахтеру" за их восходящую звезду - Михаила Мудрика.
Об этом сообщает FootballHub.
"Брентфорд" настойчиво хочет подписать Мудрика и уже дважды выходил на представителей руководства "горняков". Сперва англичане давали 12 млн евро, а затем увеличили сумму до 15 млн евро. "Шахтер" взял время на размышления.
На данный момент "Брентфорд" занимает 14-е место в АПЛ. Мудрик, которому 5 января исполнится 21 год, имеет амплуа левого вингера. В текущем сезоне Михаил провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.
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Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".