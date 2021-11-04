Солидная цифра: Шахтер забил юбилейный гол в истории клуба (видео)

Мяч в ворота "Реала" стал 5000-м для "горняков".

Донецкий "Шахтер" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" забил свой юбилейный гол. Как сообщает официальный сайт "горняков", мяч, забитый Фернандо, стал для "Шахтера" 5000-м в истории. Таким образом, бразилец вписал свое имя в историю донецкого клуба. Голы "Шахтера" распределились следующим образом: в чемпионатах СССР и Украины "горняки" забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины - 728, в Суперкубке Украины - 36, в еврокубках 401 гол. Читайте такжеЛидер Реала похвалил Шахтер после матча Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер": итоги матча "Реал" победил "Шахтер" со счетом 2:1: видео голов матча.

"Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Автором голов стал Карим Бензема.

Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter