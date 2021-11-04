Фернандо стал автором юбилейного гола / фото REUTERS
Донецкий "Шахтер" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" забил свой юбилейный гол.
Как сообщает официальный сайт "горняков", мяч, забитый Фернандо, стал для "Шахтера" 5000-м в истории.
Таким образом, бразилец вписал свое имя в историю донецкого клуба.
Голы "Шахтера" распределились следующим образом: в чемпионатах СССР и Украины "горняки" забили 3 835 мячей, в Кубках СССР и Украины - 728, в Суперкубке Украины - 36, в еврокубках 401 гол.
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"Реал" - "Шахтер": итоги матча
- "Реал" победил "Шахтер" со счетом 2:1: видео голов матча.
- "Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Автором голов стал Карим Бензема.
- Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
- Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.
- Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.
- В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.