Если бы "горняки" вышли в 1/8 финала, то получили бы еще 9,6 миллиона евро.

Стало известно, сколько денег получили клубы от УЕФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. "Шахтер", который финишировал третьим в группе и вылетел в Лигу Европы, получил 42 миллиона евро.

15,54 миллиона евро "горняки" получили непосредственно за выступление на групповой стадии. 20,47 команда получила в расчете согласно клубному коэффициенту в еврокубках за последние 10 лет. 5,9 - за результаты в группе (победа и три ничьи).

Если бы "горняки" вышли в 1/8 финала, то получили бы еще 9,6 миллиона евро. Также украинский клуб не получил деньги из маркетингового пула, эта сумма распределялась в соответствии с удельным весом каждого телерынка.

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Шахтер: результаты в ЛЧ

Команда Игоря Йовичевича заняла третье место в одной группе с "Реалом", "Селтиком" и "Лейпцигом". Донецкая команда набрала 6 очков.

В плей-офф Лиги Европы "горняки" могут получить довольно серьезных соперников.

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