Пьер-Эмерик Обамеянг отказался от денег ради того, чтобы играть в "Барселоне".

Звездный габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в последний день трансферного окна, похоже, перешел из лондонского "Арсенала" в "Барселону".

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В своем Твиттере журналист опубликовал снимок, на котором видно, что Обамеянг уже приступил к тренировкам в составе "Барселоны". Данный трансфер уже зарегистрирован, а официальное объявление последует в ближайшее время, заявил журналист.

Стоит отметить, что габонец достался "Барселоне" бесплатно, поскольку "Арсенал" согласился расторгнуть с ним контракт.

К тому же, сообщается, что Обамеянг пошел на огромное понижение зарплаты, чтобы каталонцы смогли зарегистрировать его контракт. По информации Фабрицио Романо, Обамеянг до конца нынешнего сезона будет получать около 5 тысяч евро в неделю. Это почти в 84 раза меньше, чем он зарабатывал в АПЛ - около 420 тысяч евро. В следующем сезоне "Барселона" будет платить габонскому форварду больше.

Добавим, что Обамеянг потерял доверие главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты после дисциплинарного нарушения. Специалист лишил футболиста звания капитана и не включал в заявку на матчи.

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